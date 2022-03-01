منتخب السويداء ثانياً ببطولة كأس الجمهورية للدواثلون

السويداء-سانا

حقق منتخب السويداء المركز الثاني ببطولة كأس الجمهورية للدواثلون التي استضافتها محافظة حلب مؤخراً.

وأحرز منتخب السويداء خلال البطولة ميدالية ذهبية عبر آلاء أبو عمار بفئة الشابات وثلاث فضيات للاعبات نورا أبو الفضل بفئة السيدات وشام وشمس الخطيب بفئة الناشئات وأربع ميداليات برونزية بواسطة كل من إباء أبو عمار بفئة الشباب ويوسف جانبيه ويزن منذر وشام الخطيب بسباق التتابع.

وأشار مدرب منتخب السويداء سماح الشومري في تصريح لمراسل سانا الرياضي إلى أن النتائج المحققة جيدة قياسا بالصعوبات المتمثلة بقصر فترة التحضير للبطولة وعدم جاهزية العديد من اللاعبين إضافة للظروف الجوية الصعبة خلال الشهرين الماضيين التي حالت من إقامة معظم التدريبات.

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