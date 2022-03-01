أتالانتا يفوز على سامبدوريا برباعية في الدوري الإيطالي

روما-سانا

فاز فريق أتالانتا على ضيفه سامبدوريا بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

سجل أهداف أتالانتا كل من اللاعبين ماريو بازاليتش وتيون كووبمينرز “سجل هدفين” وأليكسي ميرانشوك في الدقائق 6 و29 و61 و86 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع أتالانتا رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي بينما تجمد رصيد سامبدوريا عند 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

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