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مصر تسجل 34 حالة وفاة و1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2022-03-01

القاهرة-سانا

سجلت وزارة الصحة والسكان المصرية 34 حالة وفاة و1523 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور حسام عبد الغفار في بيان أن إجمالى الإصابات بفيروس كورونا في البلاد وصل حتى الآن إلى 483771 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 24074 حالة.

وأشار عبد الغفار إلى خروج 1321 متعافياً من الإصابة بالفيروس من المشافي ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 413482 شخصا حتى اليوم.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية سجلت أمس 48 حالة وفاة و1521 إصابة بفيروس كورونا.

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