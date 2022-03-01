 أنطونوف: طرد واشنطن 12 دبلوماسياً روسياً خطوة عدائية ضد موسكو

واشنطن-سانا

أكد السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف أن طرد الولايات المتحدة 12 دبلوماسياً روسياً أعضاء في البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة خطوة عدائية ضد روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن أنطونوف قوله في تصريح إن “حكومة الولايات المتحدة انتهكت مرة أخرى التزاماتها بضمان ظروف عمل طبيعية للمكاتب التمثيلية للدول الأجنبية في المنظمة العالمية وتلقى الدبلوماسيون الروس الضربة مرة أخرى.. وهذا هجوم عدائي ضد بلدنا” مشيراً إلى أن تصرفات الإدارة الأمريكية تسبب شعوراً بخيبة أمل عميقة ورفض كامل.

وأضاف أنطونوف: أن تصرفات واشنطن لا تهدف إلى تليين الوضع الدولي والحفاظ على المستوى اللازم للعلاقات الثنائية بين القوى العظمى التي تتحمل مسؤولية الأمن والسلم العالميين بشكل خاص مجدداً التأكيد على أن السفارة الروسية تعرب عن تضامنها مع زملائها ومستعدة لتقديم المساعدة.

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