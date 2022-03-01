بيلاروس: المحادثات الروسية الأوكرانية توحي بتفاؤل حذر

مينسك-سانا

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني التي عقدت اليوم في مدينة غوميل البيلاروسية توحي بـ “تفاؤل حذر”.

ونقل موقع روسيا اليوم عن ماكي قوله في تصريح اليوم إن “البيانات الختامية للوفدين تشير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقيات معينة ما يوحي بتفاؤل حذر”.

واستمرت المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في منطقة غوميل في بيلاروس نحو خمس ساعات.

وأشار فلاديمير ميدينسكي مساعد الرئيس الروسي إلى أن المفاوضين تمكنوا من إيجاد بعض النقاط التي تنبئ بإمكانية الوصول إلى مواقف مشتركة.

وكانت المفاوضات التي جرت على مدى ثلاث جلسات بين الوفدين الروسي والأوكراني بمدينة غوميل في بيلاروس اختتمت في وقت سابق اليوم بالاتفاق على عقد جولة ثانية قريبا.

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