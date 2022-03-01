زاخاروفا: روسيا لم تبدأ الحرب بل تنهيها

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن “روسيا لم تبدأ الحرب بل تنهيها” مستنكرة الصمت الدولي طوال 8 سنوات على معاناة سكان دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها على تيليغرام إن تجارب الناتو والصمت المطبق من قبل الجمهور الغربي هي أسباب الكارثة الإنسانية والسياسية في أوروبا وكان لا بد من إنهاء ذلك لأن الغرب رفض إجراء أي مفاوضات ورحب بالبيانات العدوانية والتهديدات المباشرة لعملاء كييف ضد روسيا.

وتساءلت زاخاروفا أين كانت كل الدول طوال 8 سنوات عندما كانت الحرب مستمرة وكيف لم يدينوا مقتل 13 ألف شخص على الأقل من دونباس خلال هذه السنوات مشيرة إلى أن بلادها دعت طوال هذه السنوات المجتمع الدولي إلى رفض التدمير المنهجي لسكان دونباس.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أعلن في وقت سابق اليوم أن روسيا لم تبدأ العمليات العسكرية في أوكرانيا بل بدأتها كييف ضد مواطنيها موكدا أن موسكو ستنهي هذه الحرب.

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