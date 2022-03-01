بكين تجدد مطالبتها واشنطن بالوقف الفوري للأنشطة السيبرانية

بكين-سانا

جددت الصين مطالبتها الولايات المتحدة بتقديم تفسير لأنشطتها السيبرانية الخبيثة ووضع حد فوري لها متعهدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها السيبراني ومصالحها الخاصة.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون يينغ قولها في مؤتمر صحفي يومي رداً على التقارير ذات الصلة التي كشفت الهجمات السيبرانية التي ارتكبتها الولايات المتحدة تجاه 45 دولة ومنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات إن الصين قلقة للغاية بشأن الأنشطة السيبرانية غير المسؤولة والخبيثة التي كشفت عنها التقارير وإن هذه الهجمات قد تؤدي إلى تسريبات هائلة للمعلومات الشخصية والأسرار التجارية وبيانات الملكية الفكرية وتهدد أمن البنية التحتية الحيوية للصين.

وتحدثت التقارير عن هجمات سيبرانية أمريكية على الصين من قبل “إيكويشان جروب” ومجموعة القرصنة “إيه بي تي سي39” مؤكدة أن القانون الاستخباراتي الأمريكي يسمح للحكومة الأمريكية بالانخراط في سرقة جماعية وعشوائية للمعلومات والبيانات من جميع بلدان العالم من بينها الحلفاء.

وأضافت هوا إن الولايات المتحدة تسعى بنشاط إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجال الأمن السيبراني باسم مساعدة الدول على تعزيز قدراتها الأمر الذي يدعو إلى التشكيك في نوايا الولايات المتحدة الحقيقية مشيرة إلى أن الفضاء الإلكتروني هو أرض مشتركة لجميع الشعوب وأن الحفاظ على الأمن السيبراني يمثل تحديا مشتركا لجميع البلدان.

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