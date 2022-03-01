صفوان عابد يغني قدنا المياس على مسرح دار الكتب الوطنية بحلب

حلب-سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية اليوم بحلب حفلاً تراثياً بعنوان قدنا المياس للفنان صفوان عابد تضمن باقة من القدود الحلبية التي تمثل التراث الغنائي السوري.

وفي تصريح لمراسلة سانا بين الفنان صفوان عابد أن القدود الحلبية جزء من حضارتنا الراسخة لافتاً إلى أهمية هذه الاحتفالات في توثيق التراث الإنساني اللامادي ولا سيما ضمن مسرح دار الكتب الوطنية وسط حضور أهالي حلب المحبين للطرب لتقديم باقة من الموشحات والقدود الحلبية والقصائد الشهيرة.

وبين محمد حجازي مدير دار الكتب الوطنية ومدير المسرح القومي بحلب أهمية هذا الحفل الذي تحتفي من خلاله مدينة حلب بتسجيل القدود الحلبية على قائمة التراث العالمي الإنساني ولاسيما أن أهالي الشهباء أصحاب ذائقة فنية رفيعة وهم أهل الغناء عبر العصور.

وأشارت ذكرى حجار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حلب إلى أن هذا الحفل يعتبر استمراراً لنشاطات وزارة الثقافة ومديرية الثقافة في المحافظة لتوثيق القدود الحلبية التي كانت وما زالت تنبض بالعراقة والأصالة عبر حناجر نجوم الطرب في مدينة حلب.

ولفت عدد من حضور الحفل إلى أهمية هذه النشاطات الثقافية التي ترفد الحراك الفني والثقافي في حلب وتؤكد أصالة الطرب فيها الذي استطاع تسجيل مكانة مهمة على الصعيد الفني والثقافي العالمي.

زينب شحود

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