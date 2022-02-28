الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوقف سياسة الكيل بمكيالين

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية والضغط على الاحتلال الاسرائيلي لإجباره على وقف انتهاكاته وجرائمه المتواصلة.

وفي بيان لها اليوم أوردته وكالة وفا أدانت الوزارة بأشد العبارات اعتداءات المستوطنين الإرهابية على البلدات والقرى الفلسطينية بحماية قوات الاحتلال واحدثها اعتداؤءهم بالحجارة على مركبات الفلسطينيين على طريق جنين نابلس واقتحامهم الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

ودعت الوزارة لجنة التحقيق الدائمة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان إلى مواصلة عملها في متابعة ومساءلة الاحتلال عن جرائمه وانتهاكاته وخروقاته الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اكد خلال كلمة اليوم أمام الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن معايير المجتمع الدولي المزدوجة تشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني داعيا إلى تطبيق قواعد القانون الدولي والإنساني ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته.

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