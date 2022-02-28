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الخارجية البريطانية: حظر RT الروسية في بريطانيا يؤدي إلى حظرbbc في روسيا

2022-02-28

لندن-سانا

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس أن حظر عمل قناة “RT” الروسية في بريطانيا من المحتمل أن يؤدي إلى حظر عمل قناة “bbc” البريطانية في روسيا.

ونقل موقع روسيا اليوم عن تراس قولها في كلمة أمام البرلمان البريطاني اليوم: “ندرس ما الذي يمكننا أن نعمله مع (RT) ولكن من حيث الواقع حظرها في المملكة المتحدة سيؤدي على الأرجح إلى حظر القنوات مثل (bbc) في روسيا ” مشيرة إلى ضرورة اتخاذ قرارات مدروسة بهذا الخصوص.

وكانت هيئة “أوفكوم” البريطانية التي تراقب عمل وسائل الإعلام في المملكة فتحت 15 تحقيقاً جديداً مع قناة “RT” بزعم انتهاكها لقواعد أوفكوم الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المثيرة للجدل حيث يدور الحديث في التحقيقات عن التقارير والنشرات الإخبارية عن الأحداث الأخيرة في أوكرانيا.

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