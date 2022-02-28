بوشيلين: القوات الأوكرانية تواصل قصف المدن والبلدات في دونباس

موسكو-سانا

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين أن قوات النظام في كييف تواصل قصف المدن والبلدات بشراسة في منطقة دونباس.

وقال بوشيلين في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي اليوم إن “القصف الأوكراني مستمر للأسف بشراسة كبيرة”.

من جهته أعلن إيفان بريخودكو محافظ مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك مقتل أربعة مدنيين وإصابة 10 آخرين بجروح جراء قصف الجيش الأوكراني للمدينة.

وقال بريخودكو في بيان على تيليغرام “ارتفع عدد القتلى جراء قصف القوات الأوكرانية اليوم مدينة غورلوفكا إلى 4 أشخاص والجرحى إلى 10 أشخاص”.

وفي وقت سابق قال بريخودكو إن مدينة غورلوفكا تعرضت لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية منذ الصباح.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة في اقليم دونباس لليوم الخامس على التوالي لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بناء على طلب من الجمهوريتين.

في غضون ذلك وبهدف إطالة الأزمة وإراقة المزيد من الدماء انضمت فنلندا وايطاليا إلى الحلف الأمريكي الداعم للنظام في كييف باتخاذ قرارات تزويد الأخير بالأسلحة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيسة الوزراء الفنلندية “سانا مارين” قولها في بيان خلال مؤتمر صحفي أن فنلندا قررت تسليم معدات عسكرية إلى السلطات الأوكرانية.

بدورها أعلنت إيطاليا أنها ستقدم معدات عسكرية للنظام الأوكراني دون أن تحدد طبيعتها أو قيمتها وذلك في إطار مرسوم إيطاليا بشأن إجراءات الطوارئ المرتبطة بتطورات الأوضاع الأوكرانية.

يذكر أن فرنسا والمانيا وهولندا والتشيك والدانمارك أعلنت في وقت سابق إرسال معدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني بينها صواريخ مضادة للدبابات والطائرات كما أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار.

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