موسكو:أكثر من100جندي أوكراني ألقوا السلاح خلال الـ24 ساعة الماضية

موسكو-سانا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً لتصريحات المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية الجنرال إيغور كوناشينكوف ونقلها موقع روسيا اليوم فإن “110 من الجنود الأوكرانيين قاموا بإلقاء السلاح طواعية خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

وأشار كوناشينكوف للصحفيين إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا قامت القوات المسلحة الروسية بإصابة 1146 مرفقاً من مرافق البنية التحتية العسكرية الأوكرانية وأن الطيران العملياتي والتكتيكي للقوات الجوية الروسية أصاب 6 طوابير من العربات المدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وبين كوناشينكوف أنه تم تدمير311 دبابة وسيارة مدرعة و42 طائرة ومروحية من بينها ما تم تدميره على الأرض 51 راجمة صواريخ و 147 مدفعية ميدان وهاون و263 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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