الشبل في حوار مع روسيا اليوم: روسيا لم تترك أي وسيلة لتجنب ما حصل في أوكرانيا إلا وحاولت القيام بها

دمشق-سانا

أكدت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية لونا الشبل أن سورية وبحكم العلاقة الوثيقة التي تربطها مع روسيا ومنذ سنوات على اطلاع حول قضية أوكرانيا وخاصة أن الحرب على سورية لم تكن فقط تستهدف سورية بل كانت تستهدف روسيا وبالتالي الوضع الذي نحن فيه الآن سورية على اطلاع بشكل شبة دقيق به.

وأوضحت الشبل في حوار مع قناة روسيا اليوم أن روسيا لم تترك أي وسيلة لتجنب ما حصل في أوكرانيا إلا وحاولت القيام بها وهي تعرف أن أي حرب لها تكلفة والتكلفة باهظة الثمن وبالتالي من غير المنطقي أن تسعى إلى حرب بل فرضت عليها.

وقالت: إنه إذا كنا نريد أن نعرف لماذا وصلنا إلى هنا يجب أن نعود إلى التسعينيات إلى اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأب والمستشار الألماني هيلموت كول والرئيس السوفييتي حينها ميخائيل غورباتشوف.. كان هناك تعهدات واضحة من الغرب بعدم تمدد حلف “الناتو” شرقاً لكن ما حصل هو العكس.

وأشارت الشبل إلى أنه وعلى الرغم من ذلك بقيت روسيا تمارس سياسة ضبط النفس وسياسة الاحتواء وأن كل هذه المحطات وما حصل من تفجيرات وأحداث إرهابية طالت الداخل في موسكو كانت روسيا تعلم أن الغرب وأمريكا هم وراء ما يجري ووراء من يقوم بتأجيج الأوضاع سواء في الداخل الروسي أو في أوكرانيا.

وقالت: رغم كل ذلك على مدى كل هذه العقود لم تتحدث روسيا ولا مرة واحدة عن الغرب وأمريكا كعدو.. تحدثت دائما عن أنهم شركاء.. الشركاء الغربيون حتى في لغتها الدبلوماسية لذلك بالمقابل لم تتعامل أمريكا والغرب مع روسيا إلا كعدو.. لقد طلب من روسيا أن تصمت وأن يكون لديها جارة مناهضة لسياساتها عضو في حلف الناتو ونووية لأنها كانت تسعى وأعلنت أنها ستسعى لامتلاك سلاح نووي.

وأكدت الشبل أن سورية تقف إلى جانب روسيا في عمليتها العسكرية لأنه لا يمكن لدولة أن يهدد أمنها القومي أن تبقى ساكتة ومكتوفة الأيدي.

وأوضحت الشبل أن الدول التي قتلت الملايين بحروبها منذ حرب الكوريتين وصولاً إلى فيتنام وأفغانستان وصولاً إلى العراق وأخيراً الآن في سورية وعملائها في أوكرانيا هذه الأيام وكل ما قامت به من تفجيرات وزعزعة الاستقرار الدولي في دول متعددة من العالم.. لا يحق لهذه الدول على الإطلاق الحديث لا بالقوانين ولا بالشرعية الدولية لأنها هي من تقوم بخرقها وضربها عرض الحائط.

وقالت: أمريكا نفسها احتلت العراق وقفزت فوق مجلس الأمن والشرعية الدولية وفوق كل القوانين.. هذه الدول امتهنت خرق هذه القوانين فكيف لها أن تتحدث بخصوصها.. في كل الأحوال الدول الغربية ومنذ عقود حولت هذا العالم إلى غابة وقانون الغاب يعني أن البقاء للأقوى والبقاء للأقوى يعني أن روسيا يحق لها حماية أمنها القومي.

وحول العقوبات الغربية ضد روسيا قالت الشبل: إن الغرب يحاول من خلال هذه الإجراءات الوصول إلى نقطتين متقاطعتين بالنسبة لروسيا ولغير روسيا.. النقطة الأولى هي أن هناك حدوداً سواء لروسيا أو لغير روسيا ويجب أن تفهم الدول أن كل دولة لها حدود يجب ألا تتخطاها.. من قبل الغرب بالعموم ومن ثم أمريكا بمعنى أنه يجب إشعار هذه الدول بأنها إما أن تكون خاضعة أو تكون مرتهنة أو تكون إمعة وإلا فهناك سيف العقوبات المسلط عليها.

وأضافت: النقطة الثانية تتمثل بمحاولة إشعار الشعب الروسي كما حاولت إشعار الشعب السوري كما تحاول إشعار معظم الشعوب بأنه لا يمكن لها أن تعيش بلا الغرب ومن دون حنية الغرب.. هناك من حاول إقناعنا على مدى ثلاثة عقود سابقة بأن كل العالم هو الغرب وليس هناك نصف أو ثلثا عالم آخر موجود يعيش ويحاول أن يكون بكرامة.

وتابعت الشبل: بالمقابل الجميل والجيد أن معركة العقوبات هي معركة يائسة لأن العالم في هذه النقطة تحديداً تغير.. روسيا والصين وسورية تغيرت.. وعلى سبيل المثال سورية دولة محاصرة الآن.. واستطعنا أن نعيش دون الغرب لأن هناك اقتصادات ناشئة وتحولا في هذا المفهوم.. بالنتيجة نستطيع كسر هذا الحصار والالتفاف عليه لأن الفكرة التي زرعوها في أذهاننا أنه لا يمكن لنا العيش دون الغرب ودون رأيه هي فكرة خاطئة تماماً.. هذه العقوبات نعم ستزعج روسيا وكل دولة ستعاقب ستنزعج.

وأضافت: لكن السؤال.. من سينزعج أكثر… من سيتألم أكثر… الغرب أم روسيا… على سبيل المثال الآن تم حظر الطيران الروسي عن كل الاتحاد الأوروبي وبالمقابل روسيا حظرت كل الطيران الذي حظرها عن أجوائه.. ومن حيث المساحة روسيا أكبر دولة في العالم عندما تحظر كل الطيران عن أجوائها فالمتضرر هو من حظر عن أجوائها وليس العكس.. وذلك يذكرنا بمثل

بريطاني طالما بريطانيا جزء أساسي من هذه الهيستيريا التي نسمعها ضد روسيا يقول: أقطع أنفي نكاية بوجهي وهو ما يقوم به الغرب الآن ضمن هذه العقوبات.

وحول الحرب الإعلامية ضد روسيا قالت الشبل.. عندما يصل الغرب إلى الشيطنة فهذا يعني أنه أفلس ويخشى الحقيقة لذلك يبدأ بالشيطنة ويبدأ بالحظر ويبدأ بإنزالكم عن الأقمار وحظركم عن وسائل التواصل الاجتماعي لأنه فعلياً تعود على الكذب وكما قال الرئيس بوتين إنه أصبح إمبراطورية الكذب.. هذا التشويه أو الشيطنة لخلق عالم افتراضي لنعيش جميعاً فيه كما يريده الغرب وهذه هي الصورة وخاصة أعداء الغرب كي يصلوا إلى الهزيمة النفسية.. أما عن نقطة اللاعودة مع الغرب فعادة في السياسة ليس هناك نقطة لا عودة.. العودة دائما تحصل عندما ينتصر أحد الطرفين وبالتالي عندما ستنتصر روسيا ستشاهدين الغرب يأتي مهرولا وليس عائداً إلى روسيا وهذا ما حصل في الحرب العالمية.. كان الجميع مع النازية ولكن عندما بدأت روسيا بالاقتراب من النصر انقلبوا وأتوا إلى روسيا لمشاركتها هذا النصر لذلك نقطة اللاعودة متعلقة بانتصار روسيا حصراً.

وأكدت الشبل أن روسيا لم تقل ولا مرة إنها تريد الدخول إلى أوكرانيا واحتلالها وهي دخلت لحماية إقليم دونباس ولحماية أمنها القومي وعندما تتحقق هذه الأهداف ستخرج روسيا بكل تأكيد وقالت.. لذلك برأيي فإن موافقة روسيا على المفاوضات بشأن اوكرانيا فيها ليونة ومرونة وتفتح الباب أمام هؤلاء للنزول عن الشجرة.

وحول تشابه سيناريو دعم الغرب للمتطرفين في أوكرانيا بالسلاح مع سيناريو دعمهم في سورية قالت الشبل: بالتأكيد هو متطابق وليس فقط مشابهاً لأن السيد والخصم والأدوات والتكتيك والاستراتيجيات هي نفسها ولكن الفارق فقط هو التسميات.. يعني لديكم موجود نازيون جدد ولدينا هناك إرهابيون وهم حركوا الإرهابيين في روسيا قبل سورية منذ الشيشان مرتين وأحداث مدرسة “بسلان” وعندما فشلوا استمروا في سيناريو الإرهابيين إلى دولنا العربية وقلبوا هذا المسمى للنازيين الجدد لدى روسيا.

وأضافت الشبل: بالنتيجة الكل يشبه بعضه.. حتى السيارات المحملة بالقذائف التي نراها بالإعلام الروسي حالياً هي نفسها التي شاهدناها في سورية للإرهابيين.. وقلت في بداية حديثي إن المعركة في سورية لم تكن فقط تستهدفها بل تستهدف سورية وروسيا.

يتبع..

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