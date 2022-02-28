الأمن الجنائي بدمشق: جاهزية تامة لمكافحة الجرائم ولا زيادة ملحوظة في عددها

دمشق-سانا

أكد رئيس فرع الأمن الجنائي بدمشق العميد عبد العليم عبد الحميد أن العديد من الدوريات الليلية والنهارية تسير يومياً لقمع كل أنواع الجرائم بما فيها جرائم السرقة والنشل والمخدرات.

وبين العميد عبد الحميد في تصريح لسانا أن معدل الجريمة لهذا العام ضمن الحدود الاعتيادية ولم تسجل زيادة ملحوظة فيها مشيراً إلى الخطر الكبير الذي تشكله الجريمة بكل أنواعها على المجتمع والأسرة.

وعن الفئة العمرية لمرتكبي الجرائم ذكر العميد عبد الحميد عدم وجود عمر محدد إلا أن أغلبية مرتكبي الجرائم تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً عازياً ذلك إلى ضعف الوعي أو غياب المتابعة الأسرية أو ضعف الروابط العائلية.

وأكد رئيس فرع الأمن الجنائي الجهوزية التامة والدائمة لعناصر وضباط فرع الأمن الجنائي في دمشق وعملهم بشكل متواصل على معالجة احتياجات المواطنين وتلقي شكاويهم على مدار الساعة وعلى الرقم المجاني 159 وحثهم على تقديم معلومات عن أي أمر يعكر صفو الأمن.

وبين العميد عبد الحميد أن عناصر الفرع يتلقون تدريبات ودورات مستمرة لتحقيق أفضل النتائج في مكافحة الجرائم ومع تطور الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي جرى تخصيص بعضهم من أجل مكافحة الجرائم التي ترتكب عبر هذه الوسائل.

عمران عيسى ومدى علوش

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