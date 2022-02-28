الاجتماع: تكليف وزارة الداخلية تكثيف الجهود من أجل إنهاء عملية البت بالاعتراضات المقدمة لها والمتعلقة ببيانات الهجرة والجوازات وتكثيف العمل للانتهاء من التعديلات البرمجية من أجل إتاحة الفرصة لتقديم الاعتراضات على المنصة الالكترونية للاعتراض أكثر من مرة حسب الحال ووضعها موضع التطبيق بالسرعة القصوى وتطوير المنظومة_البرمجية الخاصة بإعادة هيكلة الدعم بحيث يتم ربطها مع الجهات المعنية كافة وتحديث بياناتها بشكل مستمر