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عــاجــل السفير صباغ: ضرورة التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة وغير دقيقة يتم تحويلها من قبل دول معادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية

مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن: سورية تدعم التزام المجلس بالقرار 1540 لوضع حد لحيازة واستخدام الإرهابيين أسلحة كيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتتطلع لتطبيقه بشكل أكثر فاعلية

2022-02-28

انظر ايضاً

السفير صباغ: ضرورة التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة وغير دقيقة يتم تحويلها من قبل دول معادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية

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