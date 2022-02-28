بوتين لماكرون: التسوية حول أوكرانيا ممكنة إذا تم أخذ المصالح الأمنية لروسيا بالاعتبار دون شروط

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التسوية حول أوكرانيا ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار دون قيد أو شرط.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان اليوم: إن الرئيس بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية بمبادرة من الجانب الفرنسي الوضع حول أوكرانيا بجوانبه كافة.

وتابع البيان: إن الجانب الفرنسي استعرض مواقف معروفة إزاء العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا لحماية سكان دونباس وأعرب عن أمله في تسوية النزاع الحالي في أسرع وقت ممكن عبر الحوار والمفاوضات مع كييف.

وشدد بوتين وفقاً للبيان على أن مثل هذه التسوية ممكنة فقط في ظل المراعاة غير المشروطة لمصالح روسيا المشروعة في مجال الأمن بما في ذلك الاعتراف بالسيادة الروسية على القرم وتحقيق الأهداف المتعلقة بتجريد الدولة الأوكرانية من الأسلحة واستئصال النازية فيها وضمان وضعها الحيادي.

وأشار بوتين إلى أن الجانب الروسي منفتح على المفاوضات مع ممثلي أوكرانيا ويعول على أن تتوج بالنتائج المرجوة لافتاً إلى أن القوات المسلحة الروسية لا تهدد المدنيين ولا تستهدف المنشآت المدنية بل يأتي التهديد من القوميين الأوكرانيين الذين يتخذون الأهالي المدنيين كدروع بشرية وينشرون عمدا أسلحة هجومية في أحياء سكنية كما أنهم كثفوا قصف مدن دونباس.

واختتم البيان بالقول: إن بوتين وماكرون اتفقا على البقاء على اتصال فيما بينهما.

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