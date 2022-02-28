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عــاجــل السفير صباغ: ضرورة التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة وغير دقيقة يتم تحويلها من قبل دول معادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية

الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي في موسكو احتجاجاً على المظاهرات العدوانية قرب السفارة الروسية في واشنطن

2022-02-28

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السفير صباغ: ضرورة التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة وغير دقيقة يتم تحويلها من قبل دول معادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية

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