الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي في موسكو احتجاجاً على المظاهرات العدوانية قرب السفارة الروسية في واشنطن

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجعفري: الإرهابيون في سورية والنازيون الجدد في أوكرانيا يعملون بإمرة مشغل واحد
2022-02-28
الشبل: روسيا لم تلجأ للعملية العسكرية إلا بعد أن أصبح التهديد المباشر ضدها خطيراً
2022-02-28
فيليب: المتباكون على أوكرانيا صمتوا أمام قصف الناتو مناطق في سورية
2022-02-28
سورية تدين بشدة الحملات الأمريكية والغربية الهيستيرية لتحريف الحقائق ضد روسيا الاتحادية
2022-02-27
اللواء مملوك خلال لقائه شمخاني: التعاون السوري الإيراني بمكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي
2022-02-27
مجلس السلم العالمي يدين الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية
2022-02-27
الدفاع الروسية: أساليب القوميين الأوكرانيين تُذكر بممارسات الإرهابيين في سورية
2022-02-26
محليات
دعم موارد المجالس المحلية وتعزيز دورها.. هدف جولة وزارية في السويداء
2022-02-28
مجلس الشعب يقر تعديلات على بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر
2022-02-28
تسويات دير الزور والرقة وحلب تتواصل رغم عراقيل ميليشيا (قسد) ومرتزقة الاحتلال التركي
2022-02-28
اللاذقية.. ضبط معمل مخالف بصنع زيت الذرة وإغلاق محل حلويات
2022-02-28
توزيع مساعدات إغاثية بريف القامشلي
2022-02-28
وقفة احتجاجية عند معبر القنيطرة رفضاً لاعتداءات الكيان الإسرائيلي
2022-02-28
اختتام دورة السلامة المهنية للعاملين في المؤسسات الإعلامية بدمشق
2022-02-28
رياضة
الإسباني مارتينيز يتوج ببطولة سانتياغو للتنس
2022-02-28
الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة العالم للناشئين في روسيا
2022-02-28
نابولي يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي
2022-02-28
إشبيلية يتغلب على ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني
2022-02-28
برشلونة يفوز على بيلباو بالدوري الإسباني
2022-02-27
ليفربول يتوج بكأس رابطة المحترفين الانكليزية لكرة القدم
2022-02-27
الإسباني نادال يتوج بلقب بطولة المكسيك للتنس
2022-02-27
اقتصاد
لليوم الثاني.. مواصلة أعمال ورشة تطوير توجه قطاع الزراعة في الفاخورة
2022-02-28
المركزي الروسي: نظام الاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت
2022-02-28
بورصة وول ستريت تنخفض عند الافتتاح
2022-02-28
غازبروم تبني مساراً جديداً للغاز إلى الصين تعادل استطاعته صادرات روسيا إلى ألمانيا
2022-02-28
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستوى قياسي
2022-02-28
البنك المركزي الروسي يقرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 %
2022-02-28
زراعة 88 هكتاراً بالغراس الحراجية ضمن خطة دائرة حراج درعا
2022-02-28
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الشريط الأخباري
الجعفري: الإرهابيون في سورية والنازيون الجدد في أوكرانيا يعملون بإمرة مشغل واحد
مجلس الشعب يقر تعديلات على بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر
شويغو يعلن وضع مراكز التحكم العسكرية النووية في حالة تأهب
الشبل: روسيا لم تلجأ للعملية العسكرية إلا بعد أن أصبح التهديد المباشر ضدها خطيراً
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الدفاع الروسية: الطيران الروسي يغلق الأجواء الأوكرانية بالكامل
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مينسك: إتمام التحضيرات للمفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا
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السفير صباغ: ضرورة التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة وغير دقيقة يتم تحويلها من قبل دول معادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية
الخارجية الروسية تستدعي السفير الأمريكي في موسكو احتجاجاً على المظاهرات العدوانية قرب السفارة الروسية في واشنطن
2022-02-28
2022-02-28
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السفير صباغ: ضرورة التزام الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالعمل بمهنية وتلافي استخدام معلومات غير كاملة وغير دقيقة يتم تحويلها من قبل دول معادية إلى مادة لتوجيه اتهامات باطلة ضد سورية
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