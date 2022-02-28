الجعفري: الإرهابيون في سورية والنازيون الجدد في أوكرانيا يعملون بإمرة مشغل واحد

دمشق-سانا

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور بشار الجعفري أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب التي فرضتها الدول الغربية على سورية منذ سنوات والتي تتخذها اليوم ضد روسيا هي إجراءات غير شرعية بموجب ميثاق الأمم المتحدة مشدداً على ضرورة إيجاد آليات جديدة للتعامل بين الدول التي يفرض عليها الغرب مثل هذه الإجراءات.

وأوضح الجعفري في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم أن الإرهابيين في سورية والنازيين الجدد في أوكرانيا يعملون بإمرة مشغل واحد مشيراً إلى أن سورية توثق قيام المحتل الأمريكي في الأراضي السورية بإعادة تدوير الإرهابيين بنقلهم من مكان لآخر.

ولفت الجعفري إلى أنه لا يمكن لأحد تجاهل الدور الروسي في التوازن الدولي مبيناً أنه عندما قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنفيذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان في حالة دفاعية وليست هجومية.

وأشار الجعفري إلى أن حجم التضليل والكذب الذي يضخه الغرب حول ما يجري في أوكرانيا كبير.

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