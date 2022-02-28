روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة

موسكو-سانا

أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام 36 دولة اتخذت إجراء مماثلاً بحق الطيران الروسي.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية في بيان اليوم “وفقاً لقواعد القانون الدولي وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية لشركات النقل الجوي الروسية تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي في 36 دولة”.

ولفت البيان إلى أن القيود الروسية تشمل شركات النقل الجوي في كل من النمسا وألبانيا وبلجيكا وبلغاريا وجزر فيرجن البريطانية وبريطانيا وهنغاريا وألمانيا وجبل طارق واليونان والدنمارك وايرلندا وايسلندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا وقبرص ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا والتشيك والسويد وإستونيا موضحاً إنه يمكن إجراء الرحلات الجوية من هذه البلدان بتصريح خاص صادر عن وكالة النقل الجوي أو وزارة الخارجية الروسية.

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