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عــاجــل قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن تحرير 27 منطقة سكنية كانت خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية

نشاطات طلاب معهد الحرية ضمن مهرجان (صغار.. كبار)

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