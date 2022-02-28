نشاطات طلاب معهد الحرية ضمن مهرجان (صغار.. كبار)

الإثنين / 28 / 02 / 2022
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
الشبل: روسيا لم تلجأ للعملية العسكرية إلا بعد أن أصبح التهديد المباشر ضدها خطيراً
2022-02-28
فيليب: المتباكون على أوكرانيا صمتوا أمام قصف الناتو مناطق في سورية
2022-02-28
سورية تدين بشدة الحملات الأمريكية والغربية الهيستيرية لتحريف الحقائق ضد روسيا الاتحادية
2022-02-27
اللواء مملوك خلال لقائه شمخاني: التعاون السوري الإيراني بمكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي
2022-02-27
مجلس السلم العالمي يدين الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية
2022-02-27
الدفاع الروسية: أساليب القوميين الأوكرانيين تُذكر بممارسات الإرهابيين في سورية
2022-02-26
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية
2022-02-26
محليات
اللاذقية.. ضبط معمل مخالف بصنع زيت الذرة وإغلاق محل حلويات
2022-02-28
توزيع مساعدات إغاثية بريف القامشلي
2022-02-28
وقفة احتجاجية عند معبر القنيطرة رفضاً لاعتداءات الكيان الإسرائيلي
2022-02-28
اختتام دورة السلامة المهنية للعاملين في المؤسسات الإعلامية بدمشق
2022-02-28
إنقاذ طفل حديث الولادة من بئر في حي البياضة بحمص
2022-02-28
إصابة شخص بحادث سير على طريق حمص طرطوس
2022-02-28
أجواء مائلة للبرودة ليلاً وصقيع على المرتفعات
2022-02-28
رياضة
الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة العالم للناشئين في روسيا
2022-02-28
نابولي يفوز على لاتسيو في الدوري الإيطالي
2022-02-28
إشبيلية يتغلب على ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني
2022-02-28
برشلونة يفوز على بيلباو بالدوري الإسباني
2022-02-27
ليفربول يتوج بكأس رابطة المحترفين الانكليزية لكرة القدم
2022-02-27
الإسباني نادال يتوج بلقب بطولة المكسيك للتنس
2022-02-27
لاعب القوة البدنية غياث قشقش.. تميز ببطولات محلية وسعي دائم للمشاركات العالمية
2022-02-27
اقتصاد
المركزي الروسي: نظام الاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت
2022-02-28
غازبروم تبني مساراً جديداً للغاز إلى الصين تعادل استطاعته صادرات روسيا إلى ألمانيا
2022-02-28
أسعار الغاز في أوروبا تقفز إلى مستوى قياسي
2022-02-28
البنك المركزي الروسي يقرر زيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى 20 %
2022-02-28
زراعة 88 هكتاراً بالغراس الحراجية ضمن خطة دائرة حراج درعا
2022-02-28
المركزي الروسي يعلق تداولات سوق الأسهم في بورصة موسكو
2022-02-28
أسعار النفط الخام تواصل ارتفاعها
2022-02-28
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
شويغو يعلن وضع مراكز التحكم العسكرية النووية في حالة تأهب
الشبل: روسيا لم تلجأ للعملية العسكرية إلا بعد أن أصبح التهديد المباشر ضدها خطيراً
انطلاق المفاوضات الروسية الأوكرانية في بيلاروس
الدفاع الروسية: الطيران الروسي يغلق الأجواء الأوكرانية بالكامل
التعليم العالي تمدد مواعيد التسجيل للطلاب المستجدين
أجواء مائلة للبرودة ليلاً وصقيع على المرتفعات
عمل تخريبي يطال تجهيزات ضخ المياه في مدينة الصنمين
مينسك: إتمام التحضيرات للمفاوضات المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا
سورية تدين بشدة الحملات الأمريكية والغربية الهيستيرية لتحريف الحقائق ضد روسيا الاتحادية
اللواء مملوك خلال لقائه شمخاني: التعاون السوري الإيراني بمكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي
عــاجــل
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن تحرير 27 منطقة سكنية كانت خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية
نشاطات طلاب معهد الحرية ضمن مهرجان (صغار.. كبار)
2022-02-28
تصوير: ماهر شمس الدين
طلاب معهد الحرية
2022-02-28
maysa2022
سابق
روسيا تغلق مجالها الجوي أمام 36 دولة
التالي
قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تعلن تحرير 27 منطقة سكنية كانت خاضعة لسيطرة القوات الأوكرانية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved