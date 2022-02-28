روسيا تستدعي سفيرة كندا في موسكو

موسكو-سانا

استدعت وزارة الخارجية الروسية اليوم سفيرة كندا لدى موسكو أليسون لوكلير وأعربت لها عن احتجاجها الشديد بسبب الأعمال العدائية التي وقعت قرب السفارة الروسية في اوتاوا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم “إنه تم استدعاء السفيرة الكندية لدى روسيا إلى وزارة الخارجية حيث تم تقديم احتجاج شديد اللهجة على الأعمال العدائية التي قامت بها عناصر معادية بالقرب من السفارة الروسية في اوتاوا وكذلك القنصلية الروسية العامة في كل من مونتريال وتورونتو”.

وطالبت الخارجية الروسية كندا باتخاذ خطوات فورية وشاملة لضمان أمن السفارة الروسية في اوتاوا محذرة من احتمال إجراءات جوابية روسية في حال تقاعس السلطات الكندية عن حماية السفارة الروسية وموظفيها.

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