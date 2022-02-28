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المركزي الروسي: نظام الاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت

2022-02-28

موسكو-سانا

أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن البنية التحتية المالية الروسية تعمل بانتظام مشيرة إلى أن النظام الروسي لتبادل الاتصالات بين البنوك قادر على العمل كبديل لنظام سويفت.

وقالت نابيولينا خلال مؤتمر صحفي اليوم: “قمنا بتطوير البنية التحتية المالية الداخلية وهي تعمل دون أعطال ولدينا نظام لتبادل الرسائل بين البنوك (إس بي إف إس) ويمكنه العمل كبديل لنظام سويفت ويمكن الانضمام إليه من خارج البلاد”.

وأضافت نابيولينا: “سنتخذ المزيد من القرارات بشأن السياسة النقدية بناء على التغييرات في الوضع الفعلي وتقييم المخاطر ونحن على اتصال دائم بالبنوك ومستعدون لاتخاذ الإجراءات اللازمة على وجه السرعة لدعمها”.

وأشارت نابيولينا إلى أن بطاقات نظام الدفع الدولي الصادرة عن البنوك الخاضعة للعقوبات تواصل العمل محلياً كالمعتاد.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ترأس اجتماعاً حكومياً لبحث سبل مواجهة العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا والتي شملت البنك المركزي الروسي.

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