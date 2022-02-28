بوتين: الغرب إمبراطورية الأكاذيب

موسكو-سانا

ترأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعاً حكومياً لبحث سبل مواجهة العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا والتي شملت البنك المركزي الروسي.

ووصف الرئيس الروسي في بداية الاجتماع الغرب بأنه “إمبراطورية الكذب” وقال: دعوتكم للحديث عن القضايا المتعلقة بالاقتصاد والتمويل وبالطبع العقوبات التي يفرضها علينا ما يسمى بالمجتمع الغربي.. هذه إمبراطورية الأكاذيب التي تعمل على فرض عقوبات ضد بلدنا.

من جهته أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين أوعز للحكومة بالإبقاء على جميع معدلات الفائدة في القروض الممنوحة كما هي أي أن القروض التي منحها قبل الـ 28 من شباط 2022 لن يتم تعديل معدل الفائدة.

وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا مجموعة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد في ظل العقوبات الغربية الشديدة.

وقرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى 20 بالمئة سنويا في ظل الضغوطات التي تتعرض لها العملة الروسية.

وقال المركزي الروسي: إن القرار جاء لدعم الروبل وتوفير الاستقرار المالي في روسيا وحماية ودائع المواطنين الروس.

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