الدفاع الروسية: قوات دونيتسك تستكمل تطويق مدينة ماريوبل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقترب من استكمال تطويق مدينة ماريوبل ثاني أكبر مدينة تابعة للجمهورية والتي تسيطر عليها حالياً القوات الموالية لنظام كييف.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في بيان أن قوات لوغانسك بدعم ناري من الجيش الروسي تواصل هجومها الناجح وتقدمت إلى الأمام مسافة 23 كيلومتراً وتمكنت من السيطرة على المركزين السكنيين نوفايا أستراخان وبوروفينكي.

ولفت كوناشينكوف إلى أن كل المراكز السكنية الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية تواصل حياتها كالمعتاد وتعمل مرافق البنية التحتية والنقل بشكل طبيعي وتقوم معظم إدارات هذه المدن بالاتفاق مع قيادة القوات الروسية بضمان القانون والنظام والحفاظ على الحياة السلمية.

وأكد كوناشينكوف أن كل عناصر المجموعة العسكرية الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة هم من العسكريين المتطوعين بعقود مشدداً على أن روسيا لم تبدأ الأعمال القتالية بل النظام في كييف الذي واصل على مدى 8 سنوات تنفيذ عمليات القتل والتدمير المنهجي لسكان دونباس وقتل أكثر من 14 ألف شخص بما في ذلك مئات الأطفال وبالتالي كان يجب وضع حد للتهديدات التي لا نهاية لها وهو ما ستقوم به روسيا.

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