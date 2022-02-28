اللاذقية.. ضبط معمل مخالف بصنع زيت الذرة وإغلاق محل حلويات

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية معملاً في حي مروج دمسرخو بمدينة اللاذقية يقوم بتصنيع زيت الذرة من ذرة علفية وتعبئتها بكالونات 25 ليتراً.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أن المعمل يقوم بتحميص نواتج طحن الذرة العلفية وبيع الزيت الناتج على أنه زيت ذرة طبيعية لافتاً إلى أن المعمل لا يحوز أي ترخيص لتصنيع زيت الذرة ويقع ضمن مطحنة لإنتاج طحين دقيق الذرة.

وأضاف زاهر إنه تمت مصادرة مكنة عصر لولبية وآلة تحميص حب ذرة ومضخة فاكيوم للتصفية وعشرة أكياس كسبة ذرة نواتج عصر وتشميع المنشأة بالشمع الأحمر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.

كما أغلقت مديرية المهن والشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية محلاً لصناعة الحلويات في حي المشروع السابع بالمدينة بسبب مخالفته الشروط الصحية ووجود حشرات “صراصير” ضمن المحل.

وبين مدير المهن والشؤون الصحية في المجلس المهندس كنان سعيد أنه تم إغلاق المحل المخالف وتنظيم الضبط اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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