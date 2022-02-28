توزيع مساعدات إغاثية بريف القامشلي

الحسكة-سانا

بدأت جمعية البر والخدمات الاجتماعية في القامشلي توزيع مساعدات إغاثية للأطفال واليافعين وكبار السن بدعم من صندوق سورية الإنساني.

وبين رئيس مجلس ادارة الجمعية ابراهيم الخالدي في تصريح لمراسل سانا أن أعمال التوزيع ستشمل الفئات المستهدفة في ريفي اليعربية وتل حميس في منطقة القامشلي باشراف مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل ومن المقرر استهداف 6000 من الأطفال والمراهقين وكبار السن بحقائب وألبسة شتوية.

وأشار الخالدي إلى أن أعمال التوزيع سبقتها أعمال تقييم ومسح ميداني للأسر بغية استهداف الفئات الأشد احتياجاً وتحتوي المساعدات الموزعة على تسع قطع من الألبسة حسب الفئة العمرية المستهدفة حيث يتم استهداف الأطفال من عمر 3 سنوات حتى 16 سنة للذكور والإناث.

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