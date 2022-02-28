الخارجية الصينية: العقوبات على روسيا تعرقل التسوية في أوكرانيا

بكين-سانا

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين أن فرض العقوبات أحادية الجانب على روسيا من قبل دول منفصلة يعقد عملية تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وفي تعليقه على منع عدد من المصارف الروسية من استخدام نظام سويفت قال وانغ في مؤتمر صحفي اليوم إنه “كما تم إثباته مراراً وتكراراً لا يمكن للعقوبات أن تحل المشاكل لكنها يمكن أن تخلق مشاكل جديدة وهذا يخص ليس فقط مجال الأرقام المزدوجة والمتعددة في الاقتصاد بل كذلك انتشار التأثير السلبي على عمليات التسوية السياسية”.

وأضاف وانغ: “نحن ضد استخدام العقوبات لحل المشكلات وخاصة العقوبات الأحادية التي تفرض دون تفويض دولي “مبيناً أن الصين وروسيا تواصلان التعاون التجاري المعتاد بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة لافتاً إلى أن الصين دائما ما تقف إلى جانب السلام والعدالة وتتخذ مواقفها على هذا الأساس.

ودعا وانغ كل الأطراف للعودة بأسرع وقت ممكن إلى طريق المفاوضات الدبلوماسية والتسوية السياسية الشاملة للازمة الأوكرانية.

وفرضت الدول الغربية خلال الأيام الماضية حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا رداً على العملية الروسية العسكرية الخاصة لحماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

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