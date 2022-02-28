تزويد المنطقة الصحية بمدينة القامشلي بأدوية نوعية

الحسكة-سانا

زودت مديرية الصحة المنطقة الصحية بمدينة القامشلي بكميات من الأدوية النوعية التي يتم تقديمها للمراجعين بشكل مجاني.

وبين مدير الصحة الدكتور عيسى خلف في تصريح لمراسل سانا أنه تم تأمين حاجة المنطقة الصحية بالقامشلي بأدوية مصل لقاح داء الكلب ومعدات وأدوية غسيل الكلى وأدوية السل وغيرها من الأصناف الدوائية للاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين المراجعين مجانا إضافة إلى توفر مادة الأنسولين بكل أشكاله (السريع والبطيء والمختلط).

وكانت المديرية قدمت للمنطقة الصحية بمدينة القامشلي خلال الشهر الماضي أدوية مختلفة شملت معالجة اللاشمانيا والأنسولين وغيرها من المواد.

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