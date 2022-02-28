وقفة احتجاجية عند معبر القنيطرة رفضاً لاعتداءات الكيان الإسرائيلي

القنيطرة-سانا

نقذ اهالي القنيطرة اليوم وقفة احتجاجية عند معبر المدينة المحررة رفضاً للإجراءات الاستفزازية لسلطات الكيان الإسرائيلي والمتمثلة بالتدخل بالشأن الداخلي السوري.

وعبر المشاركون في الوقفة التي نظمتها قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي ومحافظة القنيطرة عن استيائهم من تمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة السياسة الفاشلة بالتدخل بالشؤون السورية معتبرين ذلك اعتداء على السيادة الوطنية السورية.

وشدد المشاركون على رفضهم إدخال ما يسمى المساعدات وعدم السماح بدخولها إلى الأراضي السورية لافتين إلى أن سلطات الاحتلال تحاول العبث من خلال اللعب على الجانب الإنساني متجاهلة بالوقت نفسه ان ما يمر به السوريون من حصار اقتصادي خانق وحرب إرهابية ظالمة هو نتاج المخطط الصهيوني العالمي الذي يستهدف المنطقة العربية.

ونوه المشاركون بالمواقف الوطنية والقومية والإنسانية لأهلنا في الجولان السوري المحتل والتي تعبر عن وحدة الأرض والمصير.

غسان علي

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