الاتحاد الدولي للسباحة يلغي بطولة العالم للناشئين في روسيا

لندن-سانا

ألغى الاتحاد الدولي للسباحة بطولة العالم للناشئين التي كان من المقرر إقامتها في مدينة قازان الروسية في شهر آب المقبل على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

ونقلت رويترز عن الاتحاد الدولي قوله في بيان اليوم “إنه اتخذ قرار إلغاء البطولة التي تقام كل عامين بعد التشاور مع الرياضيين والأطراف المعنية كما أن الاتحاد الدولي للسباحة لن ينظم أي بطولات مستقبلية في روسيا إذا استمرت هذه الأزمة”.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة ألغى الجمعة الماضي مباراة في الدوري العالمي لكرة الماء في سان بطرسبرغ الشهر المقبل كما ألغى بطولة للسباحة التوقيعية والغطس في مدينة قازان كانت مقررة في شهر نيسان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency