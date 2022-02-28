الدفاع الروسية: الطيران الروسي يغلق الأجواء الأوكرانية بالكامل

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الروسي فرض التفوق الجوي على كامل أراضي أوكرانيا وأنه تمت السيطرة على 1114 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وفتح ممر آمن لخروج المواطنين من مدينة كييف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف للصحفيين اليوم: “لقد اكتسب الطيران الروسي تفوقاً جوياً على كامل أراضي أوكرانيا”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية سيطرت على مدينتي بيرديانسك واينيرغودار وعلى المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجية الكهروذرية وأن فريق العاملين فيها يواصل عمله والرقابة على المستوى الإشعاعي في منطقتها مؤكداً أن هذا المستوى في حدوده الطبيعية.

ولفت كوناشينكوف إلى أن الجيش الروسي فتح ممراً إنسانيا لجميع المدنيين المقيمين في كييف حيث يمكنهم مغادرة العاصمة الأوكرانية بحرية على طول الطريق السريع كييف – فاسيلكوف.

وذكر كوناشينكوف ان القوات المسلحة الروسية دمرت خلال اليوم المنصرم ثماني آليات حربية تحمل صواريخ (بوك م1 ) ومحطات توجيه المنظومات المضادة للجو من طراز (س 300) وثلاثة مواقع للتوجيه بالراديو لمحطات (ب 14) وأربع طائرات حربية على الأرض وطائرة أخرى في الجو.

وأفاد كوناشينكوف بأنه منذ بداية العملية العسكرية دمرت القوات المسلحة الروسية 1114 منشأة للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا بما في ذلك 31 موقعاً للقيادة ومراكز للقوات المسلحة الأوكرانية و 314 دبابة ومدرعات قتالية أخرى و57 قاذفة صواريخ متعددة و121 بطارية مدفعية ميدانية وهاون و 274 مركبة عسكرية خاصة.

وأشار إلى أن مجموعة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية نفذت بتغطية نارية من القوات المسلحة الروسية هجمات ناجحة وبسطت إشرافها على بلدات خفوروستيانكا وسوخونوفكا واراتيوم كما سيطرت على بلدة نوفي ايدار وطوقت بالكامل بلدة فولنوفاخا.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إن قيادة أوكرانيا وسلطات مدينة كييف التي فرضت نظام منع التجول تدعو سكان العاصمة إلى البقاء في منازلهم وهذا ما يدل مرة أخرى على أن هذا النظام يستخدم السكان كدرع بشري لحماية القوميين الذين نصبوا منظومات المدفعية والعتاد الحربي في أحياء العاصمة كما يزعم أنه تعمل في العاصمة مجموعات تخريبية روسية وأن المدينة مطوقة.

وأوضح كوناشينكوف أنه في كييف تعمل عصابات مسلحة من القوميين وقطاع الطرق والقائمين بأعمال السلب والنهب الذين حصلوا على الأسلحة ووزعوها على السكان بصورة اعتباطية مؤكداً أن القوات المسلحة الروسية لا تقصف سوى الأهداف الحربية فقط وليس ثمة ما يهدد السكان المدنيين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency