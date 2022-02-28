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عــاجــل وكالة سبوتنيك: وصول الوفد الأوكراني إلى مكان عقد المفاوضات مع الجانب الروسي في مدينة غوميل في بيلاروس

لحظة بلحظة.. اليوم الخامس للعملية الروسية الخاصة لحماية دونباس

2022-02-28

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وكالة سبوتنيك: وصول الوفد الأوكراني إلى مكان عقد المفاوضات مع الجانب الروسي في مدينة غوميل في بيلاروس

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