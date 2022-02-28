الدوما الروسي: العملية العسكرية في أوكرانيا هدفها إحلال السلام ووقف الإبادة الجماعية

موسكو- سانا

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي السبيل الوحيد لإحلال السلام ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي .

ونقلت وكالة سبوتنيك عن فولودين قوله إن هناك عملية خاصة لحفظ السلام مستمرة منذ أربعة أيام وهي الطريقة الوحيدة للدفاع عن السلام ووقف الإبادة الجماعية للشعب الروسي ومنع وقوع مذبحة وحرب شاملة وضمان أمن شعبنا وبلدنا في المستقبل.

وأضاف فولودين إن بلاده ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السلام وجعل أوكرانيا دولة مسالمة وحرة وديمقراطية ذات سيادة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency