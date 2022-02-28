إشبيلية يتغلب على ريال بيتيس بثنائية في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق إشبيلية على ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الاسباني لكرة القدم (الليغا).

افتتح فريق اشبيلية التسجيل عبر لاعبه إيفان راكيتيتش في الدقيقة 24 من ركلة جزاء قبل أن يضيف منير الحدادي الهدف الثاني في الدقيقة 41 في حين سجل هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب سيرجيو كاناليس في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع إشبيلية رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني وبفارق 6 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر بينما توقف ريال بيتيس عند 46 نقطة في المركز الثالث.

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