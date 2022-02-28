الاتحاد الأوروبي يرسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا

بروكسل-سانا

وافق الاتحاد الأوروبي على تزويد النظام في كييف بدفعات جديدة من الأسلحة في حين أعلن مع عدد من الدول الأخرى خارج التكتل إضافة إلى كندا إغلاق مجالهم الجوي أمام الطائرات الروسية.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل إن “وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة بقيمة 450 مليون يورو”.

وأضاف بورويل أن دول الاتحاد وافقت أيضاً على إغلاق أجوائها أمام الطائرات الروسية إضافة إلى وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي وذلك بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع .

من جهتها أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس أن دول مجموعة السبع الكبار وافقت على مواصلة تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا وتوسيع العقوبات ضد روسيا.

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