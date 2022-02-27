وحدة مياه بانياس تعمل على تنفيذ الربط الكهربائي لمشروع مياه بلوزة

طرطوس-سانا

تعمل وحدة مياه بانياس في محافظة طرطوس على تنفيذ الربط الكهربائي لمشروع بلوزة الذي يتألف من 3 محطات ضخ مياه.

وبين مدير الوحدة المهندس شادي حمود لمراسل سانا أن المحطة الأولى للمشروع تروي قرى (تالين وبلوزة والزريرية وجليتي والكردية) لافتاً إلى أن المسافة من خط التوتر إلى المحطة الأولى تقدر بطول 1500 متر وبتكلفة إجمالية قدرها 65 مليون ليرة سورية أصبحت بعهدة الشركة العامة لكهرباء طرطوس لافتاً إلى أن الهدف من الربط تقليل المدة الزمنية لإرواء القرى التي تجاوزت مدة الدور فيها 21 يوماً نتيجة التقنين الكهربائي.

وأشار حمود إلى أن العمل سيجري على ربط مشروع نبع صالح حين انتهاء الدراسة إذا كانت الحمولة الكهربائية تسمح بذلك مشيراً إلى ربط عدة محطات ضخ بالخط الكهربائي المعفى من التقنين حيث تم ربط محطات ضخ رأس النبع وبعمرائيل وجرد القدموس وكاف العسل ونعمو الجرد وأبار بانياس ومحطة طيرو به لافتاً إلى أن من بين المشاريع الضخمة في ريف بانياس هي مشاريع ضخ البيضة وبلوزة ونعمو الجرد.

وأكد حمود أن أغلب المحطات ومحركات الديزل تتم صيانتها بشكل دوري بخبرات محلية أثبتت الكفاءة العالية والدقة المتناهية في إصلاحها رغم الحصار الجائر وصعوبة استيراد القطع من الخارج.

ذوالفقار أبو غبرا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency