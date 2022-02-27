وفد عراقي يزور الجناح السوري في إكسبو 2020 دبي

دبي-سانا

زار وفد عراقي برئاسة وكيل وزارة الموارد المائية رائد عبد زيد الجشعمي الجناح السوري في معرض إكسبو 2020 دبي مبدياً إعجابه بالمنتج السوري وبحضوره في السوق العراقية.

وقال الجشعمي خلال استقبال الوفد من قبل المفوض العام للجناح السوري السفير الدكتور غسان عباس: “لدينا العديد من الملفات المشتركة مع سورية ولهذا فنحن حريصون على إدامة التواصل بهدف تعزيز العلاقات في مختلف المجالات”.

وقام الوفد بجولة في أقسام الجناح المتنوعة ومنها قسم الشركاء التجاريين الذي يستضيف مجموعة من الشركات السورية واطلع على ما تقدمه هذه الشركات من فرص اقتصادية وتجارية وفرص للتعاون بين الدولتين.

بدوره قال السفير عباس إن المعرض فرصة متميزة لتعريف العالم بالحضارة والثقافة السورية وبالفرص الاقتصادية التي تقدمها سورية في قطاعات عديدة منها الصناعات الغذائية والسياحة والإنتاج الفني والصحة والبنى التحتية وغيرها وضم الوفد العراقي أيضاً كل من أحمد ليلو عبد الكريم مدير عام تشغيل وصيانة حوض نهر دجلة وسعد سعد الله عبود مدير عام مشاريع الري والاستصلاح.

وتأتي هذه الزيارة في إطار اهتمام دولي واسع بالمشاركة السورية في إكسبو 2020 دبي إذ شهد الجناح زيارة عدد من وفود الدول منذ انطلاق فعاليات المعرض في بداية شهر تشرين الأول الماضي.

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