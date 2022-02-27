رئيسة تحرير قنوات آر تي وسبوتنيك: نعلم كيف ننجز عملنا في ظروف الحظر

موسكو-سانا

أكدت رئيسة تحرير شبكة قنوات آر تي ووكالة سبوتنيك الروسيتين مارغريتا سيمونيان أن حظرهما في الاتحاد الأوروبي لن يؤثر على نشاطهما حيث اعتادتا على العمل في ظروف التضييق من قبل (دعاة الحرية).

وقالت سيمونيان في حسابها على موقع تويتر: “بخصوص الحظر المفروض على بث قنوات آر تي ووكالة سبوتنيك في الاتحاد الأوروبي أعلن رسمياً أنه لن يتم تسريح أي موظف يعمل بإخلاص ويواصل عمله لدينا في أي بلد”.

وأضافت سيمونيان: “نحن نعلم كيف ننجز عملنا في ظروف الحظر.. لقد كان هؤلاء (المحبون للحرية) يجهزوننا لذلك طيلة ثماني سنوات”.

وجاء تصريح سيمونيان بعد أن أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيحظر المؤسستين الإعلاميتين الروسيتين والشركات التابعة لهما في دول الاتحاد الأوروبي.

وكانت لجنة الرقابة الروسية (روسكوم نادزور) أعلنت تقييد الوصول إلى منصة فيسبوك في روسيا قبل يومين رداً على حظر المنصة وسائل إعلام روسية وفرضها قيوداً على أخرى.

وأوضحت اللجنة أن هذه القيود تنتهك مبادئ التداول الحر للمعلومات والوصول إليها.

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