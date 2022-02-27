روداكوف: روسيا تدافع عن أمنها القومي

بيروت-سانا

أكد السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف أن روسيا ليست في حرب بأوكرانيا بل هي أمام عملية خاصة لها أهدافها ولا تستهدف الشعب الأوكراني.

وأوضح روداكوف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الروسية ببيروت اليوم أن أهداف العملية الروسية تتلخص في حماية المواطنين الروس الذين تم استهدافهم من الجيش الأوكراني بأوامر من حكومة كييف وفي منع استخدام البنى التحتية الأوكرانية لتنفيذ تهديدات تستهدف روسيا من حلف الناتو الذي بات ينتشر على مقربة كبيرة من الحدود الروسية.

وأضاف روداكوف إن من أهداف العملية الروسية أيضاً حماية الأمن القومي لبلاده مؤكداً أن روسيا دولة عظمى تنشد السلام والأمن في العالم ولا تخضع للتهديدات الغربية المبتذلة كما انها لا تنتهج سياسة عدائية تجاه أوكرانيا أو تجاه الأمريكيين أو الأوروبيين بل هي تمارس حقها المنصوص عليه في ميثاق الامم المتحدة الذي يؤكد على حق كل دولة بحماية شعبها وأمنها القومي.

من جهة ثانية أعرب روداكوف عن أسفه لبيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي جاء منافياً لمبدأ سياسة النأي بالنفس ولم يراع المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية العميقة والطويلة بين روسيا ولبنان.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لحماية السكان في إقليم دونباس لليوم الرابع على التوالي بناء على طلب من سلطات جمهوريتي دونيتسيك ولوغانسك.

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