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مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي: أوكرانيا وافقت على إجراء مفاوضات وسنتوجه إلى مكان الاجتماع في مدينة غوميل في بيلاروس

2022-02-27

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