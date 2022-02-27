مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي: أوكرانيا وافقت على إجراء مفاوضات وسنتوجه إلى مكان الاجتماع في مدينة غوميل في بيلاروس

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مجلس السلم العالمي يدين الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية
2022-02-27
الدفاع الروسية: أساليب القوميين الأوكرانيين تُذكر بممارسات الإرهابيين في سورية
2022-02-26
التجمع النقابي لتشيكيا ومورافيا وسيلزكو: الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من سورية
2022-02-26
طفلة روسية تنقل رسائل الحب إلى الجنود الروس في سورية
2022-02-26
إيران تجدد تأكيدها ضرورة دعم وحدة وسيادة الأراضي السورية
2022-02-26
السفير صباغ: معاناة الشعب السوري تتواصل جراء ممارسات دول غربية غلبت مصالحها على أرواح السوريين
2022-02-25
الحضارة والثقافة السورية ضمن معرض في باكستان
2022-02-25
محليات
القبض على متعاطي مخدرات ومروجي عملة مزورة وسارق سيارات بدمشق
2022-02-27
إعادة 19300 خط هاتفي ثابت إلى الخدمة بالحسكة
2022-02-27
الحكومة تواجه التطورات الاقتصادية بالتخطيط المسبق وتشرك الصناعيين والتجار بالتحدي
2022-02-27
الهلال الأحمر ينهي تجهيز مركز إيواء صالة البال وسط مدينة الحسكة
2022-02-27
الحرارة إلى ارتفاع وفرصة لهطل زخات من المطر
2022-02-27
القبض على 5 لصوص في حي برزة بدمشق
2022-02-26
حملة نظافة شاملة في المنطقة السياحية الشمالية باللاذقية
2022-02-26
رياضة
الاتحاد الرياضي يكرم بعثة منتخب سورية للرياضات الخاصة
2022-02-27
مبابي يقود سان جيرمان للفوز على سانت إيتيان بثلاثية ويحقق رقماً مميزاً
2022-02-27
مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنكليزي واليونايتد مهدد بفقدان المركز الرابع
2022-02-26
ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني
2022-02-26
يوفنتوس يفوز على إمبولي في الدوري الإيطالي
2022-02-26
الروسي روبليف يتوج بلقب بطولة دبي للتنس
2022-02-26
حطين يفوز على الطليعة وتعادل تشرين مع النواعير بدوري كرة القدم للشباب
2022-02-26
اقتصاد
شركة غازبروم تواصل توريد الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
2022-02-27
الانتهاء من زراعة المحاصيل العطرية بالحسكة
2022-02-27
البنك المركزي الروسي: لدينا ما يكفى من الموارد لدعم استقرار القطاع المالي الروسي
2022-02-27
الدول الغربية تستبعد بنوكاً روسية من نظام (سويفت) المصرفي
2022-02-27
تضرر 12 بيتاً محمياً جراء تنين بحري ضرب منطقة عين الزرقا بطرطوس
2022-02-26
مشروع لزراعة الفطر الأبيض نتاج عمل 4 خريجي جامعات- فيديو
2022-02-26
تدخلات واشنطن تكلف الاقتصاد العالمي أثماناً باهظة
2022-02-25
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إصابة عدد من المدنيين بقصف للاحتلال التركي على ريف تل تمر شمال غرب الحسكة
الحكومة تواجه التطورات الاقتصادية بالتخطيط المسبق وتشرك الصناعيين والتجار بالتحدي
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مجلس السلم العالمي يدين الإجراءات الاقتصادية المفروضة على سورية
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روسيا تغلق أجواءها أمام طيران دول البلطيق
مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي: أوكرانيا وافقت على إجراء مفاوضات وسنتوجه إلى مكان الاجتماع في مدينة غوميل في بيلاروس
2022-02-27
2022-02-27
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