الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوماً إرهابياً لـ داعش بمنطقة كالوغا

موسكو-سانا

أعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم عن إحباط هجوم كان يعده إرهابيو تنظيم “داعش” في منطقة كالوغا جنوب غرب روسيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن المركز قوله في بيان إن “جهاز الأمن الفيدرالي قام بمنع ارتكاب هجوم إرهابي على إحدى المنشآت وضد ضباط إنفاذ القانون في منطقة كالوغا”.

وأشار البيان إلى أنه تم اعتقال مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى كان يقوم بالتحضير للعملية.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية أعلنت في الثالث والعشرين من شباط الحالي إحباط مخطط إرهابي في شبه جزيرة القرم جنوب روسيا.

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