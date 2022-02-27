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قوات جمهورية دونيتسك تعلن تدمير 5 صواريخ من منظومة توتشكا أو الأوكرانية

2022-02-27

دونيتسك-سانا

أعلنت قوات جمهورية دونيتسك الشعبية اليوم عن تدمير 5 صواريخ من المنظومة الصاروخية التكتيكية توتشكا أو التابعة للجيش الأوكراني.

وجاء في بيان لقوات الجمهورية أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خمسة صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية توتشكا أو وسقطت بقاياها في مناطق سكنية ببلدات إيلوفاسيك وأمروفسييفكا ودونيتسك.

يذكر أن الجيش الأوكراني استخدم صاروخ توتشكا أو لاستهداف مستودع مشتقات النفط في مدينة روفينكي وفق ما أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم.

وكانت القوات الأوكرانية استهدفت أمس أيضا مستودعاً للمشتقات النفطية في دونيتسك باستخدام صاروخ توتشكا أو.

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