تنظيم 27 ضبطاً تموينياً في درعا الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظم عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الماضي 27 ضبطاً تموينياً.

وذكر مدير التجارة الداخلية الدكتور أحمد العوض بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صهريجا لتوزيع مادة المازوت ومعتمدا لبيع الغاز المنزلي بسبب عدم الإعلان عن الأسعار ومعتمدين لبيع الخبز بسبب الامتناع عن البيع ووسائط نقل عامة لمخالفات تتعلق بعدم الاعلان عن بدل أداء خدمات.

وأضاف العوض إن الضبوط طالت ايضا مخابز خاصة لمخالفات تتعلق بإنتاج خبز سيئ الصنع وعدم التقيد بمواعيد العمل وفعاليات مختلفة بسبب إبراز فواتير شراء غير نظامية ومعمل كونسروة بمدينة جاسم بسبب الإعلان بسعر زائد.

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