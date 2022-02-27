اعتماد مركزي البريد في مدينتي السويداء وشهبا لتسليم تعويضات مالية للمسرحين

السويداء-سانا

اعتمد فرع المؤسسة السورية للبريد بالسويداء مركزي البريد في مدينتي السويداء وشهبا للبدء بتسليم التعويضات المالية المستحقة للمسرحين من خدمة العلم بتاريخ 1-1-2022 وذلك اعتبارا من يوم الغد.

وذكر مدير فرع المؤسسة وليد أبو شاهين في تصريح لمراسل سانا اليوم أن عدد المستفيدين من التعويضات 554 مسرحاً و قيمتها مليار و 386 مليوناً و 169 ألف ليرة مبينا أنه تم تخصيص كوتين في مركز بريد السويداء و كوة في مركز بريد مدينة شهبا لتسليمها للمستحقين لها.

وأشار أبو شاهين إلى أنه يتم استقبال المسرحين المستحقين للتعويضات خلال أوقات الدوام الرسمي لافتا إلى أنه على صاحب العلاقة الحضور شخصياً لاستلام التعويض مصطحباً معه البطاقة الشخصية أو إخراج قيد مدني إضافة لشهادة تأدية خدمة العلم أو دفتر الخدمة.

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