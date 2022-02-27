لوكاشينكو: لا جنود لنا في أوكرانيا

مينسك-سانا

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يوجد جنود أو أسلحة لبلاده في أوكرانيا مشيراً إلى أن المواطنين البيلاروس يتعرضون للمضايقات في أوكرانيا.

ونقلت سبوتنيك عن لوكاشينكو قوله في تصريح له اليوم إنه تم إطلاق صواريخ من أراضي بيلاروس على مواقع في أوكرانيا مؤكداً أن ذلك “خطوة اضطرارية”.

من جهة ثانية أضاف لوكاشينكو أنه نقل شروط روسيا إلى الجانب الأوكراني فوافقوا في البداية ثم رفضوا بعد ذلك داعياً كييف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن في وقت سابق اليوم أن وفداً روسياً وصل إلى بيلاروس لإجراء مفاوضات مع الأوكرانيين.

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