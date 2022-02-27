القوات الروسية تدخل مدينة خاركوف الأوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت سلطات خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا اليوم أن الجيش الروسي وصل إلى وسط المدينة في اليوم الرابع من العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المسؤول الأوكراني المحلي أوليغ سينيغوبوف قوله على موقع فيسبوك اليوم “إن مركبات روسية خفيفة دخلت مدينة خاركوف”.

وتشهد المدينة منذ صباح اليوم قتال شوارع بين القوات الروسية وقوات كييف وشوهدت مدرعات خفيفة متروكة أو مشتعلة في الشوارع فيما تردد صدى طلقات نارية وانفجارات متفرقة في أنحاء المدينة.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة لليوم الرابع على التوالي والتي بدأت في إقليم دونباس لحماية السكان هناك.

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