SCS-NET

لحظة بلحظة.. اليوم الرابع للعملية الروسية الخاصة لحماية دونباس

2022-02-27

انظر ايضاً

روسيا تسجل نحو 123 ألف إصابة جديدة بكورونا

موسكو-سانا سجلت روسيا 793 وفاة و122996 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved