لحظة بلحظة.. اليوم الرابع للعملية الروسية الخاصة لحماية دونباس

- قوات جمهورية دونيتسك تعلن تدمير 5 صواريخ من منظومة توتشكا أو الأوكرانية
- النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية للمجلس الفيدرالي الروسي: زيلينسكي دعا جميع المرتزقة الإرهابيين الدوليين بشكل واضح للحضور إلى أوكرانيا والقتال إلى جانب قوات حكومته وبدلاً من وقف القتال يواصل تصعيده
- رئيس جمهورية لوغانسك: الجيش الأوكراني ينسحب ويدمر كل شيء في طريقه
- لوكاشينكو: لا جنود لنا في أوكرانيا وعلى كييف الجلوس إلى طاولة المفاوضات
- بيسكوف: وصول وفد روسي إلى بيلاروس لإجراء مفاوضات مع الأوكرانيين
- عمق تقدم القوات المسلحة الروسية بلغ 52 كيلومتراً منذ بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا
- الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون قصفوا بمنظومات راجمات الصواريخ من طراز غراد الأحياء السكنية لبلدة سارتنا ومحيط بلدة ماريوبل والمدرسة رقم 8 في ماريوبل ما أسفر عن تدمير منازل سكنية ووقوع ضحايا مدنيين
- بوتين وعلييف يناقشان العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
- الدفاع الروسية تعلن أن قواتها دمرت 975 منشأة عسكرية أوكرانية وتواصل تقدمها على عدة محاور
- سلطات خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا تعلن وصول الجيش الروسي إلى وسطها
- المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء ايغور كوناشينكوف: القوات المسلحة الروسية لا تقصف مدن وبلدات أوكرانيا وتتخذ جميع التدابير لحماية السكان المدنيين.
- القوات المسلحة الروسية طوقت بالكامل مدينتي خيرسون وبيرديانسك واستولت على مدينة غينيتشيفسك.
- القوات المسلحة الروسية تحاصر مدينتي خيرسون وبيرديانسك وتسيطر على مدينة هنيشسك ومطار تشيرنوبايفكا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
- دونيتسك: أكثر من 12 مدنياً قتلوا في القصف الأوكراني للجمهورية على مدى 10 أيام
- روسيا تغلق أجواءها أمام طيران دول البلطيق
- الرئيس بوتين يشكر القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية بأوكرانيا على أدائها البطولي
- الدفاع الروسية: تدمير 223 دبابة أوكرانية ومركبات قتالية مصفحة أخرى و28 طائرة عسكرية على أرض مطاراتها و39 قاذفة صواريخ متعددة و86 قطعة من المدفعية والهاون و143 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.
- الدفاع الروسية: القوات الروسية أسقطت 8 طائرات مقاتلة أوكرانية و7 مروحيات و11 طائرة بدون طيار إضافة إلى صاروخين تكتيكيين من طراز توتشكا يو.
- الدفاع الروسية: استسلام 471 جندياً أوكرانيا في مقاطعة خاركوف.
- وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي تمكن منذ بداية عمليته الخاصة في أوكرانيا من تدمير 975 منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية ويواصل تقدمه على عدة محاور
- لوغانسك: صاروخ أوكراني سبب الانفجار في مستودع مشتقات النفط
لحظة بلحظة.. اليوم الرابع للعملية الروسية الخاصة لحماية دونباس
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