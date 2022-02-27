لوكاشينكو ينفي لماكرون نية بيلاروس نشر أسلحة نووية على أراضيها

مينسك- سانا

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون مزاعم بعض وسائل الإعلام الغربية عن نية بيلاروس نشر أسلحة نووية على أراضيها.

وذكرت وكالة بيلتا البيلاروسية أن لوكاشينكو وماكرون ناقشا الوضع في أوكرانيا ومستقبل أوروبا حيث شدد الرئيس البيلاروسي على أن هذه المزاعم الغربية مزيفة وقال “إذا لم يتم خنق شعب بيلاروس فإن الأسلحة التقليدية غير واردة ناهيك عن الأسلحة النووية”.

وكان لوكاشينكو أعلن اليوم أن بلاده مستعدة لتوفير منصة للمفاوضات السلمية لتسوية الصراع في أوكرانيا وقال للصحفيين” ليأتوا إلى مينسك فنحن سندعم ونساند بشكل كامل وقف الحرب.. في الوقت الحالي هذا الصراع في مرحلة الاشتعال ويجب إيقافه وهذا موقفنا من اليوم الأول”.

في سياق متصل عرضت هنغاريا إجراء مفاوضات مباشرة في بودابست بين روسيا وأوكرانيا وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو اليوم “نحن نعمل على تنظيم مفاوضات ولهذا سأناقش مع ممثلي حكومتي روسيا وأوكرانيا بدء مفاوضات مباشرة في بودابست”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب أمس عن استعداده لإرسال وفد روسي إلى مينسك لإجراء مفاوضات مع النظام الأوكراني إلا أن الأخير رفض البدء بمباحثات متذرعاً بأن الشروط الروسية غير مناسبة.

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