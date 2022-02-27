فرنسا تقرر تسليم مزيد من المعدات العسكرية للنظام الأوكراني

باريس- سانا

أعلنت فرنسا نيتها تسليم مزيد من المعدات العسكرية إلى النظام الأوكراني على غرار قرار العديد من الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئاسة الفرنسية قولها في بيان “خلال اجتماع لمجلس الدفاع في قصر الإليزيه ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون تقرر تسليم معدات عسكرية إضافية إلى السلطات الأوكرانية بالإضافة إلى دعم بالوقود” من دون كشف تفاصيل أخرى عن نوع الأسلحة والمعدات.

وأضافت الرئاسة “تم الاتفاق على تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية بالتنسيق مع الأوروبيين والأمريكيين واتخاذ اجراءات تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية في موازاة إجراءات جديدة في ما يتعلق بنظام سويفت”.

يذكر أن ألمانيا وهولندا والتشيك والدنمارك أعلنت اليوم إرسال معدات عسكرية جديدة للجيش الأوكراني بينها صواريخ مضادة للدبابات والطائرات كما أعلنت الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 350 مليون دولار.

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